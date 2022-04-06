Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Среда, 6 апреля, в Санкт-Петербурге будет холодной и солнечной, но на город надвигается очередной циклон, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Иван Шилов ИА REGNUM Холод

По его словам, циклон «Мирелла» продолжает определять погоду в городе на Неве. В его тылу заметно похолодало, температура воздуха не поднимется выше +2…+3 градусов.

«Завтра готовимся к встрече нового циклона и нового снега, всё как обещали. Да и теплая пятница не отменяется, хотя будет не так тепло как хотелось бы, +8 градусов», — заметил синоптик.

Отметим, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 6 апреля в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 15 м/с. В четверг, 7 апреля, утром и днем ожидается увеличение облачности, начиная с южных районов снег, переходящий в мокрый снег, на юге с дождем. Ветер южный, юго-восточный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью −1…−6 градусов, местами до — 9 градусов, днем +1…+6 градусов, на юге местами до +9 градусов. На дорогах гололедица, днем сложная обстановка.