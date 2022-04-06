Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) не возобновит свою работу ещё в течение недели. Об этом 6 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Аэропорт «Платов»

Согласно решению, принятому Росавиацией, полёты в ряде аэропортов России, в том числе в воздушной гавани Ростова-на-Дону, ограничены до 13 апреля.

Напомним, что ростовский аэропорт закрыт с 24 февраля в связи с началом специальной военной операции России по защите Донбасса. Сотрудники воздушной гавани принимают активное участие в волонтёрской деятельности, оказывая помощь в приёме и сортировке гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.