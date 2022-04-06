Париж, , 09:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего «друга» президента Франции Эммануэля Макрона после телефонного разговора, который состоялся вечером 5 апреля, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский President.gov.ua

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Французское издание сообщает, что Зеленский выразил благодарность своему «другу» за позицию Франции по ситуации вокруг Украины.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию на Украине и гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 апреля президенты Франции и Украины поговорили по телефону в течение"доброго часа». Эммануэль Макрон выразил «эмоции и шок, появившиеся во Франции»из-за ситуации в Буче.

Подробнее в материале: Президент Франции Макрон обсудил с Зеленским ситуацию в Буче