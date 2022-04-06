Москва, 6 апреля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Поддержка Запада провокации в украинском городе Буча является участием в ней. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Дипломат указала, что эта преступная провокация имеет общемировое значение.

«Потому что участвовали в ней не только находящиеся вне правового контекста боевики, а участвуют в ней в том числе так называемые цивилизованные страны, выдавая это за факты и моментально поддержав и по большому счёту соучаствуя в этой преступной акции», — пояснила Захарова.

Она также добавила, что на раскручивание сюжета с городом Буча были брошены все усилия мирового мейнстрима, включая американские интернет-платформы.

«Все усилия мирового мейнстрима, включая американские интернет-платформы […] были брошены на раскручивание сюжетов, связанных с городом Буча и той преступной провокацией, которая там была осуществлена», — сказала представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля украинские СМИ распространили видеокадры с лежащими вдоль дороги телами «погибших» мирных граждан, якобы снятые в Буче Киевской области. Однако пользователи обратили внимание, что эти «трупы» шевелят руками, а один из «погибших» встает после того, как автомобиль проезжает мимо.

В Министерство обороны РФ назвали обвинения в адрес российских военных в убийствах мирных жителей города Буча очередной провокацией. В ведомстве напомнили, что российская армия покинула этот населённый пункт 30 марта, после очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что киевский режим, который распространил впечатлившие западный мир кадры якобы «погибших» мирных граждан в Буче, пытается выдать подложную информацию за реальность. В этой связи российская сторона призывает Запад «абстрагироваться от эмоционального восприятия», подумать головой и объективно проанализировать факты.

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