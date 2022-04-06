Махачкала, , 09:43 — REGNUM В Дагестане разбит самый большой фундучный сад в России. Под посадки отведена тысяча гектаров земли в Сулейман-Стальском районе. Проект по развитию фундучного производства может стать одним из флагманов агропрома республики, который всегда был одной из важнейших определяющих отраслей Дагестана. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов в ходе заседания совета по развитию агропромышленного комплекса.

Высадка саженцев Donland.ru

«Говоря о проектах, способных стать флагманами АПК в республике, глава Дагестана отметил инвестпроект ООО «Полоса», в рамках которого уже заложено почти 1500 гектаров садов, из которых 1000 гектаров — фундук, что является крупнейшим фундучным садом в стране»,— говорится в сообщении пресс-службы руководителя региона.

Ранее сообщалось, что фундучный сад в Сулейман-Стальском районе Дагестана является самым крупным не только в России, но и в Европе. В 2023 году площадь сада планировалось увеличить вдвое — до 2 тыс. гектаров, пишет «Интерфакс-Юг». При этом, как отмечает минсельхоз Дагестана, около 90% фундука в республике поступает из Азербайджана и Турции.

Как рассказали в минсельхозпроде, фундучный сад был заложен в декабре 2017 года. На площади 38 га были высажены саженцы фундука сорта «Ата баба», приобретенные в Азербайджане. С каждого гектара планировалось собирать по три тонны фундука уже спустя пять лет после посадки сада.