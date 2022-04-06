Кызыл, 6 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Кызыле завершился процесс по делу об убийстве местной жительницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Туве, на скамье подсудимых оказался 48-летний сожитель убитой.

Суд

По данным следствия, вечером 1 ноября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, несколько раз ударил ножом сожительницу, в результате чего та на месте скончалась.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — отметили в управлении.

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