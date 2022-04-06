Москва, , 09:41 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) с 2022 по 2024 год за счет инвесторов планируется построить и сдать в эксплуатацию восемь поликлиник на 3790 посещений в смену, сообщили в Стройкомплексе.

Поликлиника Yarregion.ru

Одну новую поликлинку в Новой Москве на 220 посещений в смену введут уже в 2022 году, четыре –на 2160 посещений в смену – в 2023 году и три на 1410 посещений в смену – в 2024 году.

В ТиНАО за 9,5 лет сдано в эксплуатацию девять поликлиник на 2160 посещений в смену за счет инвесторов. Всего в Москве в ближайшие три года построят 64 объекта здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском округе (ТиНАО) в поселении Московский построят современный медико-диагностический комплекс.

Читайте также: Медико-диагностический комплекс построят в Новой Москве