Севастополь, , 09:40 — REGNUM В Севастополе в коронавирусные стационары за сутки попали 25 человек, сообщили 6 апреля в департаменте здравоохранения региона. Накануне, 5 апреля, сообщалось о госпитализации 18 пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки были выписаны 34 пациента. В коронавирусных стационарах региона находится 206 пациентов, из них 128 — с подтвержденным COVID-19.

В Севастополе за последние сутки подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом, это на 37 случаев меньше, чем было выявлено на утро 5 апреля. Скончались ещё два пациента с COVID-19.

С начала пандемии в регионе подтверждено 82 209 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 79 123 человек. Скончались 2 298 пациентов с COVID-19.