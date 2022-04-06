Москва, 6 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Несмотря на введенные западными странами антироссийские санкции, все средства, которые предусмотрены на все социальные выплаты и в том числе — на материнский капитал, сохранены в полном объеме. Об этом 6 апреля сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина во время эфира на площадке ОНФ.

Council.gov.ru Ольга Баталина

«Вопрос о материнском капитале я понимаю, отчего вызван. Сегодня в условиях санкций, в условиях ограничений люди беспокоятся: а будут ли все те масштабные обязательства, которые государство на себя взяло ранее, все наше многообразие мер поддержки разных выплат, в том числе и такая масштабная мера, как материнский капитал, сохранены? Во-первых, безусловно, да», — рассказала она.

Также замглавы Минтруда отметила, что на все социальные выплаты, включая материнский капитал, средства и в федеральном, и в региональных бюджетах предусмотрены в полном объеме.

При этом Баталина указала на то, что только в бюджете федерального уровня на эти выплаты в 2022 году заложено 1,2 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США хотят заставить Россию выбирать между дефолтом и использованием оставшихся у страны валютных резервов.

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