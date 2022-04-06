Москва, , 09:37 — REGNUM МВД России и Генеральная прокуратура России прорабатывают вопрос о предоставлении доступа правоохранительных органов к базам данных коммерческих структур, сообщил замглавы МВД России Сергей Лебедев в интервью «Интерфаксу».

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Лебедев рассказал, что МВД России совместно с Генпрокуратурой прорабатывают возможность доступа правоохранительных органов к базам данных банков и операторов связи.

«МВД России неоднократно выступало с инициативой внедрения новых способов работы, основанных на анализе больших объемов информации, содержащейся в ведомственном банке данных, а также в базах данных банковских учреждений и операторов связи», — сказал заместитель министра.