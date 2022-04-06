Ростов-на-Дону, , 09:36 — REGNUM Ростовская область окажет помощь в восстановлении республик Донбасса. Об этом журналистам 6 апреля сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы региона, Ростовская область намерена помочь Донбассу в восстановлении разрушенных объектов, в том числе социальных. В этой работе, уверен Голубев, примут участие и другие регионы России.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Ростовской области собрали более 152 тонн стройматериалов, в том числе кирпич, цемент, шифер, древесину. Строительные материалы отправляются в Донбасс в составе гуманитарных колонн МЧС России.

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