Горно-Алтайск, 6 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске, Кош-Агачском и Майминском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 33 874. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 30 225 человек, в том числе 57 за последние сутки.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период – 649, в том числе 601 – от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 572, за весь период – 431 360», — отметили в штабе.