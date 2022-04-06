Оренбург, , 09:34 — REGNUM В Оренбургской области в отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело

По версии следствия, начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Илекскому району систематически незаконно освобождал жителей района от административной ответственности за различные правонарушения. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Оренбургской области.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудником ведомство проводит служебную проверку. Предварительно установлено, что в 2021 году начальник отдела ГИБДД давал незаконные указания подчиненным не штрафовать ряд местных жителей за нарушение дорожных правил.

«В настоящее время сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказали в полиции.