Бийск, Алтайский край, , 09:32 — REGNUM Мемориал в честь 30-летия Победы на улице Васильева в Бийске (Алтайский край) подвергся нападению вандалов. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», злоумышленники сняли одну из цифр в дате «1945», повредили сам постамент, а также пытались снять и другие цифры.

«Единая Россия» в Бийске взяла на себя восстановление поврежденного вандалами мемориала Победы в Великой Отечественной войне Пресс-служба партии «Единая Россия» в Алтайском крае

Такой акт вандализма, особенно в текущей ситуации, недопустим, и нарушителей нужно обязательно найти и наказать, сказал секретарь Бийского местного отделения «Единой России», председатель Думы города Бийска Сергей Ларейкин:

«Мы видим, как стирают с земли, уничтожают наши памятники за рубежом, как пересматривают историю нашей Победы над нацизмом. Возможно, в случае с мемориалом в честь 30-летия Победы на улице Васильева имеет место и простое хулиганство, но мы не должны позволять этого. Уверен, правоохранительные органы должны не только дать оценку этому акту вандализма, но и найти виновных и наказать по закону».

Бийск. Мемориал Победы в Великой Отечественной войне Пресс-служба партии «Единая Россия» в Алтайском крае

Сегодня, 6 апреля, единороссы вернули на место сорванные цифры, покрасили их вместе с постаментами, сварили и навесили недостающий пролет цепи ограждения.

Сергей Ларейкин подал официальное заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту вандализма.

Напомним, мемориал на улице Васильева был установлен в 1975 году к 30-летию Великой Победы. В 2020 году на мемориале был проведен комплексный ремонт, в 2021 году памятник обновляли в рамках проекта «Единой России» «Я.Помню».