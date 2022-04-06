Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге рост продаж земельных участков в коттеджных посёлках в марте 2022 года увеличился на 80% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщили в пресс-службе ГК «Максимум Лайф Девелопмент».

Алена Соколова ИА REGNUM Коттеджи

Ранее пик весеннего сезона продажи участков приходился на середину апреля, но в 2022 году он сдвинулся на март. Такое поведение покупателей схоже с ситуацией в период начала эпидемии коронавируса в Петербурге в 2020 году. Люди предпочли вложить деньги в загородную недвижимость вместо валюты.

Причиной такого поведения считают желание приобрести место для загородного отдыха. Если ранее на это повлияло ограничение путешествий из-за пандемии, то теперь — закрытие для России воздушного пространства многих стран из-за санкций.

Аналитики отмечают, что стоимость участков может увеличиться. Прежде всего, в более готовых коттеджных посёлках.