Сеул, 6 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 6 апреля с послом Германии в Сеуле Михаэлем Райффенштуэлем, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, включая борьбу с изменением климата и северокорейскую ядерную проблему. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление пресс-секретаря избранного главы государства Пэ Хён Чжин.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По её словам, в ходе встречи Юн Сок Ёль отметил, что Германия является крупнейшим торговым партнёром Южной Кореи среди стран-членов ЕС.

«Я планирую и дальше улучшать отношения с Германией», — заявил избранный президент Южной Кореи, отметив, что Берлин вносит большой вклад в экономическое и научное развитие страны начиная с 1960-х годов.

Юн также поблагодарил Райффенштуэля за поздравление, переданное от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

В свою очередь, немецкий посол выразил надежду на развитие двусторонних отношений не только с Германией, но и с ЕС.