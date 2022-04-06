Ижевск, 6 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Суд в Ижевске привлек к ответственности 45-летнюю местную жительницу за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении в установленном законодательством порядке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Феминистки на демонстрации

Установлено, что 13 марта текущего года женщина организовала публичное мероприятие в виде демонстрации, она изготовила плакаты, предложив гражданам пройти с ними по улице Пушкинской. Возглавив группу местных жителей, женщина провела акцию.

При этом в качестве организатора мероприятия уведомления о его проведении в местные органы власти женщина не подавала.

Решением суда она была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 20. 2 КоАП РФ, женщине назначили наказание в виде 30 часов обязательных работ. При вынесении решения суд учел смягчающие обстоятельства, в частности – наличие четырех малолетних детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительницу Ижевска привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооружённых сил России. Женщина 1992 года рождения провела одиночный пикет у здания Государственного театра оперы и балета республики. На плакате, который она держала в руках во время пикета, женщина разместила лозунг, дискредитирующий действия российской армии, направленные на защиту интересов страны и ее граждан.

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