Донецк, , 09:25 — REGNUM За последние сутки в результате украинских обстрелов получили ранения 56 жителей освобождённых территорий Донецкой Народной Республики. Об этом 6 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В штабе ссылаются на информацию Минздрава республики. Уточняется, что ранения получены в период с 09:00 5 апреля до 09:00 6 апреля в результате артиллерийских и миномётных обстрелов, которые ведут украинские войска по населённым пунктам республики.