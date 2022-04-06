Чебаркуль, Челябинская область, , 09:24 — REGNUM Сотрудники полиции Чебаркуля Челябинской области задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!



По данным следствия, житель Оренбурга разместил в интернете объявление о якобы продаже снегохода всего за 62 тыс. рублей. Житель Чебаркуля внёс задаток в размере 7100 рублей и выехал за техникой, но «продавец» заявил, что снегохода у него нет, а его работой является обман доверчивых граждан.

Также полицейские выяснили, что свою страницу в социальной сети мошенник вёл от имени другого человека. С её помощью он общался с потенциальными покупателями и даже показывал копию паспорта. Использовал он в своих преступных целях и сведения, полученные от продавцов автотранспорта, с которыми тоже вёл переписку.

Сейчас задержанному грозит до пяти лет колонии. Пока его отпустили домой под подписку о невыезде.