Южно-Сахалинск, , 09:24 — REGNUM На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении бригадира рыбаков, которого следствие считает виновным в смерти подчиненного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Суд verkeorg

В сентября 2021 года бригадир приказал рыбакам демонтировать ставной невод на одном из участков в селе Рыбновск. Работники отправились к месту на катамаране. Выяснилось, что среди них был рыбак, который не прошёл инструктаж и обучение безопасным методам работы. Во время среза крепежей при помощи газорезки одна из деревянных балок упала на палубу катамарана и ударила мужчину. Пострадавший получил черепно-мозговую травму с переломами костей свода и основания черепа. Мужчина скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в порту Шахтёрск 2 апреля при погрузке судна в море упал матрос, написалоastv.ruсо ссылкой на пресс-службу «Восточной горнорудной компании».