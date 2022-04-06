Ньюарк, США, , 09:23 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили нападающие Райан Строум, Крис Крайдер и защитник Джастин Браун. Российский форвард Артемий Панарин отдал две результативные передачи.

В составе «Нью-Джерси» точным броском отметился форвард Егор Шарангович.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 96 очков. «Нью-Джерси» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 54 очками.

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