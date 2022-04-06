Пономарёвский район, Оренбургская область, 6 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд рассмотрел дело генерального директора строительной компании о мошенничестве. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Argumenti.ru Приговор

По данным ведомства, глава фирмы при благоустройстве парка в отчетах завысил количество, объем и стоимость фактически выполненных работ. Преступление совершено в Пономарёвском районе. Директора обвинили в крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

Суд приговорил оштрафовал фигуранта на 300 тысяч рублей. В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя арестовано имущество главы компании стоимостью 1,2 млн рублей.