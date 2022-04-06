Париж, 6 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан принял участие в конференции в поддержку Молдавии, которая состоялась в Берлине, сообщает МИД Франции.

(сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан

В конференции также приняли участие представители Германии и Румынии.

В МИД Франции заявили, что конференция призвана укрепить международную помощь, оказываемую Молдавии, из-за последствий ситуации вокруг Украины.

«Мы вместе с Молдавией на передовой перед лицом последствий ситуации на Украине. В Берлине мы запустили платформу поддержки для Молдавии», — заявил глава МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан также обсудил с коллегами подготовку к совещанию министров иностранных дел стран НАТО, запланированных на 6 и 7 апреля, а также необходимость принятия в ближайшие дни санкций против России.

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