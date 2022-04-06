Майкоп, , 09:21 — REGNUM В Адыгее подлежат капитальному ремонту в 2022 году девять школ. Они вошли в федеральный список образовательных организаций, которым будет оказана помощь из федерального центра на обновление зданий, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Ремонт Анна Кумицкая © ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время в республике продолжают составлять список объектов образования, нуждающихся в капитальном ремонте. Они войдут в число школ, которые будут отремонтированы следующем году. Как отметил Кумпилов, строительство социальных объектов и капремонт находятся на особом контроле властей.

«На особом контроле — строительство или капремонт ряда социальных объектов, в том числе возведение поликлиники в п. Энем, трех школ в Тахтамукайском районе», — написал он в своем Telegram-канале.

Капремонт школ в России проводится в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, которое нашло отражение в проекте «Единой России».

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