Абакан, , 09:21 — REGNUM С начала эпидсезона в Хакасии нападению клещей подверглись девять человек, в том числе пятеро детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Клещ John Tann

Привиты от клещевого вирусного энцефалита четверо пострадавших, в том числе трое детей.

Нападения клещей за неделю зарегистрированы в окрестностях города Саяногорска, в Алтайском, Бейском, Боградском, Таштыпском, Усть-Абаканском и Ширинском районах.

По состоянию на 6 апреля в Хакасии от клещевого вирусного энцефалита привито 17,9 тыс. человек (30,7% от плана), в том числе 9,4 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске официально открыт клещевой сезон.

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