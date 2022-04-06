Москва, 6 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Москве с начала реализации программы реновации новые квартиры переехали более 50 тысяч человек. Под заселение передано 165 новостроек, сообщается на портале мэра столицы.

Пресс-служба правительства Ростовской области Новостройка

Всего с начала 2018 года начато переселение более 76 тысяч москвичей – участников программы реновации.

За все время действия программы в Москве введено в эксплуатацию 187 жилых домов, еще 387 домов проектируется и строится.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала реализации программы реновации построено 176 новых жилых домов общей площадью 2,3 млн кв. метров.

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