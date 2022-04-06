Москва, 6 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» учитывает интересы не только уже состоявшихся или начинающих бизнесменов, но даже детей. Навыки предпринимательского мышления, которые обязательно пригодятся во взрослой жизни, школьникам помогает развивать Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности. Ученики 1−9 классов из 85 регионов смогли не только проверить свои знания по финансовой грамотности, но и получить полезную информацию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

Самыми активными участниками олимпиады, которая проходила с 1 по 31 марта на образовательной онлайн-платформе Учи.ру, стали дети из Татарстана, Дагестана, Московской, Кемеровской и Челябинской областей.

«Учи.ру уже 10 лет создает качественные образовательные ресурсы для детей. Обучение основам финансовой грамотности — одна из тем, которой уделяется особое внимание. Приятно видеть, что эта область знаний вызывает интерес и объединяет все больше детей в их стремлении к повышению качества жизни, всестороннему развитию и финансовому благосостоянию», — прокомментировал генеральный директор образовательной онлайн-платформы Учи.ру Илья Паршин.

Лучше всего школьники справились с заданиями на постановку финансовых целей и распознавание приемов мошенников (60% правильных ответов). Наибольшие трудности вызвали темы осознанного потребления без вреда для экологии (15%). Если участники отвечали на вопросы неправильно, то потом могли узнать верные ответы.

«Для будущего поколения предпринимателей Олимпиада финансовой грамотности — это первый шаг к развитию своего бизнеса. Подготовленные ребята, обладающие необходимыми знаниями не только хотят создать своё дело, но и понимают, как это делать правильно.

На следующем этапе, для тех, кто уверен в своих силах, имеет четкий план и развивает свой бизнес открыт целый ряд образовательных и акселерационных программ, — сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, — также предприниматели до 25 лет могут претендовать на грант от государства до 500 тысяч рублей на конкурсной основе».

"Мы постарались сделать каждое задание олимпиады практически полезным и учесть ситуации, с которыми школьники могут столкнуться в реальной жизни уже сейчас или в будущем. При этом для лучшего восприятия вопросы были адаптированы для детей разных возрастов. Двукратный рост участников подтверждает увеличение интереса и к формату проведения олимпиады, и к темам финансовой грамотности, навыками которой важно овладевать уже в детстве», — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Кстати, по результатам исследования образовательной платформы «Учи.ру», каждый пятый родитель хочет, чтобы его ребенок стал предпринимателем — эта профессия заняла третье место в рейтинге, составленном в 2021 году.

«Каждому ребенку пригодятся навыки предпринимательского мышления вне зависимости от будущей профессии. В их основе лежит инициатива, решительность и умение держать контроль над ситуацией. Такие навыки помогут при поступлении, поиске работы и даже в личной жизни, например, при планировании ремонта или семейного бюджета», — отметила руководитель департамента разработки олимпиад «Учи.ру» Гаянэ Симонян.

Она также напомнила, что человек с развитыми бизнес-навыками сам несет ответственность за свою жизнь, поступки и карьеру. Он не перекладывает ответственность на других и умеет выходить победителем из тяжелых ситуаций.

Олимпиада ппроводится при содействии Банка России, Минфина России, Научно-исследовательского финансового института и Минэкономразвития России согласно Стратегии повышения финансовой грамотности и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Нацпроект предусматривает улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для малых предприятий, использующих различные системы налогообложения.