Донецк, , 09:19 — REGNUM За последние сутки 572 беженца из Мариуполя разместились в населённом пункте Безыменное Новоазовского района ДНР. Об этом 6 апреля сообщили в штабе территориальной обороны республики.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, с 08:00 5 апреля до 08:00 6 апреля в пункте оказания помощи населению, развёрнутом силами МЧС в Безыменном, поселились 572 человека, в том числе 110 детей.

Всего с 5 марта в ПОПН «Безыменное» эвакуирован 13 081 человек, говорится в распространённом сообщении.