Пенза, 6 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Житель села Индерка Пензенской области при заказе интимных услуг стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Телефонный мошенник

В интернете 47-летний мужчина нашел объявление о предоставлении интимных услуг. После звонка на указанный номер он договорился о встрече с неизвестной девушкой. Для получения услуги потребовалось оплатить страховку и предоплату. Через приложение банка пензенец несколько раз перевел средства на общую сумму более 108 тыс. рублей. Затем с пострадавшим связался мужчина, который пояснил, что из-за данных операций заблокирована банковская карта. Для отмены блокировки заявитель перевел еще свыше 57 тыс. рублей. Вскоре позвонила неизвестная и заверила мужчину, что разблокировка карты не завершена, необходимо перечислить 23 тыс. рублей на предоставленный счет.

После перевода всех необходимых сумм злоумышленники перестали выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 20-летний житель Самарской области создавал фиктивные страницы на сайте интимных услуг.

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