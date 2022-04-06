Вашингтон, 6 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Власти США хотят заставить Россию выбирать между дефолтом и использованием оставшихся у страны валютных резервов. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 5 апреля в ходе регулярного брифинга.

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Представителю американской администрации задали вопрос, стремятся ли США на данном этапе довести российскую экономику до дефолта. Псаки отметила, что Россия не располагает неограниченными ресурсами, особенно теперь, когда против неё действуют «калечащие санкции» Вашингтона.

«И им придётся выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <…> или объявить дефолт», — сообщила Псаки.

Также её спросили о возможных сроках такого дефолта. По словам Псаки, оценок на этот счёт у Белого дома нет. Отчасти развитие ситуации зависит от тех решений, которые примут российские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной этап введения против России санкций со стороны США и других западных стран связан с проведением российской военной спецоперации на Украине.

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