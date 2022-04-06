Даллас, США, 6 апреля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. «Даллас Старз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

(сс) DalStars9 Хоккеист команды «Даллас Старз»

В составе «Далласа» шайбы забросили нападающие Мариан Студенич, Тайлер Сегин и Радек Факса. У «Айлендерс» отличились форварды Жан-Габриэль Пажо и Брок Нельсон.

На сегодняшний день «Даллас» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 83 очка. «Айлендерс» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 73 очками.

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