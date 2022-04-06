Ижевск, , 09:13 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 6 апреля прививку от коронавируса сделали 695 996 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Второй компонент препарата получили 553 067 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные сутки вакцинировались 27 жителей республики. Второй компонент препарата получили 80 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 784 человека. 137 421 человек прошел ревакцинацию, за выходные – 430 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 354 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 157 498 жителей республики.

За время пандемии в республике подтвердили 164 295 случаев заражения коронавирусом, из них 108 – за минувшие сутки.

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