Чэнду, Китай, 6 апреля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Сообщений о жертвах после землетрясения магнитудой 5,1, произошедшего 6 марта в провинции Сычуань на юго-западе Китая, не поступало, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

По состоянию на 11:30 по пекинскому времени более 280 жилых домов получили незначительные повреждения, а два участка автомагистрали провинциального уровня временно испытывали перебой в работе, сообщил отдел пропаганды уезда Синвэнь, добавив, что электроснабжение и связь остаются незатронутыми.

Землетрясение произошло в уезде Синвэнь города Ибинь в 7:50 по пекинскому времени. По данным Китайского сейсмологического центра, очаг находился по координатам 28,22 градуса северной широты и 105,03 градуса восточной долготы на глубине 10 км.