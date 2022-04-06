Москва, , 09:13 — REGNUM Режим ограничения полётов в ряд российских аэропортов продлён до 13 апреля. Об этом 6 апреля заявили в Росавиации.

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Ограничения действуют с 24 февраля с начала специальной военной операции России на Украине. Остаются закрытыми для перелётов 11 аэропортов юга и центральной части России.

Некоторые авиаузлы на юге страны, к примеру, в Сочи или Ставрополье, по-прежнему работают.