Брянск, 6 апреля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов для аэропорта Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе ведомства.

Aero32.ru Международный аэропорт «Брянск»

Новое ограничение действует до 13 апреля 2022 года 03:45 по московскому времени. Режим по-прежнему распространяется ещё на 10 городов центральной части и юга России.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 российских аэропортов закрыты с 24 февраля.