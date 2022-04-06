Ижевск, , 09:11 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 6 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 354 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 157 498 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 164 295 случаев заражения коронавирусом, из них 108 – за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 11 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 35 человек старше 65 лет.

3986 человек скончались, за минувшие сутки скончалась 49-летняя женщина. Накануне был зарегистрирован также один летальный случай среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 25 человек, накануне в больницы попали 17 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 3306 человек, 188 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 25 человек – в тяжелом состоянии, из них семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 5 апреля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 695 969 человек. Второй компонент препарата получили 552 987 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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