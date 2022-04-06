Анкара, 6 апреля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Турции из-за сильного тумана в ночь на 6 апреля был временно закрыт для судоходства пролив Босфор, сообщили в Главном управлении береговой охраны страны.

Иван Айвазовский. Флот на Босфоре. Константинополь. 1900

«С 01:20 по местному времени (совпадает с мск) движение судов в обоих направлениях временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что утром 6 апреля видимость в некоторых районах Стамбула была не выше пяти метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2022 года украинские военные моряки выставили у берегов Одессы, Очакова и Черноморска более 400 якорных мин, часть из которых спустя некоторое время были сорваны с якорей и начали дрейфовать в Черном море, создавая смертельную угрозу судоходству. Часть из них уже добралась до Босфора.

Читайте также: Украина не может обезвредить свои дрейфующие мины в Черном море