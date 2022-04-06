Вашингтон, , 09:09 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Кирилл Капризов Khl.ru

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу, после которой отличился Матс Цукарелло. Для Капризова эта шайба стала 40-й в сезоне.

В составе «Нэшвилла» хет-трик оформил нападающий Райан Джохансен. Ещё по шайбе забросили Роман Йози, Филип Томасино и Мэтт Дюшейн.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 84 очка. «Миннесота» идёт на третьем месте в Западной конференции с 91 очком.

Читайте также: «Колорадо» стал вторым клубом, вышедшим в плей-офф НХЛ