Пермь, , 09:08 — REGNUM Из Перми в Ростовскую область 5 апреля отправили вторую партию гуманитарного груза для жителей Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Гуманитарный груз permkrai. ru

Пермяки собрали для беженцев более 40 тонн продовольствия, а также средств личной гигиены, матрасов и постельного белья. В формировании гуманитарной помощи участвовали рядовые жители региона, волонтеры и общественные организации.

Напомним, в середине марта в Ростовскую область на трех фурах грузоподъемностью по 20 тонн каждая доставлена первая партия гуманитарного груза. Беженцы получили стройматериалы, продовольствие, одежду.

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