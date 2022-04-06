Копенгаген, 6 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Испытательный центр новых квантовых технологий НАТО будет создан в Дании, 5 апреля сообщило на своем сайте министерство обороны королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

В ведомстве отметили, что инициатива о строительстве объекта исходила от датской стороны и была одобрена руководством Североатлантического альянса. Центр будет сотрудничать с Институтом Нильса Бора, Датским техническим университетом, а также с Ольборгским университетом и Национальным институтом метрологии Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года журнал Sciences et Avenir со ссылкой на министерство вооруженных сил Франции распространил информацию о том, что НАТО планирует открыть во французском городе Тулуза центр передового опыта в сфере космоса.