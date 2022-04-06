Пекин, , 09:07 — REGNUM Сектор логистики Китая сохранил оптимизм в марте на фоне глобальной неопределенности и всплеска случаев заболевания COVID-19 внутри страны, согласно данным Китайской федерации логистики и закупок (CFLP), передает агентство Синьхуа.

Торговля Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Индекс эффективности логистики, который отслеживает объем бизнеса, новые заказы, занятость, оборот запасов и тарифы на коммунальные услуги в секторе, в марте составил 48,7%, что на 2,5 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце. Значения выше 50% указывают на расширение активности, в то время как значения ниже 50% отражают ее сокращение.

Однако спрос на логистику возрастет, как только текущая волна COVID-19 в Китае будет взята под контроль, сказал помощник президента CFLP Хе Хуэй.

Субиндекс новых заказов составил 49,4%, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее. По данным федерации, субиндекс бизнес-издержек вырос до 60,4%, что указывает на более высокие производственные затраты для логистических компаний.