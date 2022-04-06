Москва, , 09:07 — REGNUM По фактам преступлений украинских военнослужащих и националистов возбуждены новые уголовные дела. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

Причиной стали артиллерийские и миномётные атаки на гражданские объекты республик Донбасса 4 и 5 апреля. В результате них четыре человека погибли, также есть раненые, оказались повреждены объекты гражданской инфраструктуры.