Красноярск, 6 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Утром 6 апреля в Красноярском крае специалисты Шарыповской лесопожарной станции потушили лесной пожар в районе озера Большое. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

ИА REGNUM Лесной пожар

Возгорание заметили местные жители. Лесным пожарным удалось быстро потушить огонь. Площадь пожара составила 0,5 га. В тушении принимали участие шесть человек, применялось две единицы техники.

По предварительным данным, огонь перешёл на лес с земель иных категорий.

По состоянию на 09:00 (местное время) 6 апреля в Красноярском крае не зарегистрировано действующих лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, огнеборцы Хакасии ежедневно ликвидируют в республике километры ландшафтных пожаров.

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