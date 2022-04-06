Уфа, , 09:09 — REGNUM Ситуацию с обманутыми дольщиками группы компаний «Госстрой» взял под личный контроль руководитель следственного управления Следственного комитета России по Башкирии Денис Чернятьев. Об этом сообщает пресс-служба данного ведомства.

Долгострой привлекает внимание школьников Александр Мариинский © ИА REGNUM

Сообщается, что Чернятьев провел личный прием обманутых дольщиков, которые пострадали от неисполнения обязательств застройщиками, входящими в группу компаний «Госстрой». На прием к нему обратились участники долевого строительства ЖК «Московский», «Дом на Ленина» и «Эрмитаж Горсовет» г. Уфы.

Отмечается, что сейчас следователи расследуют уголовное дело по обвинению руководителя ООО «Госстрой-менеджмент» в мошенничестве при хищении денег участников долевого строительства ЖК «Московский». В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

По итогам приема Чернятьев дал поручения и взял ход их исполнения на личный контроль.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что следователи в Башкирии проверят законность расходования денег дольщиков, привлеченных застройщиками, входящими в группу компаний «Госстрой».

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