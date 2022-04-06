Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 6 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. На Ямале жительницу Ноябрьска осудили за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает окружное УМВД.

Kurse.ru Суд

Инцидент произошёл в июне. Полицейские приехали по сообщению о бытовом конфликте и пытались успокоить гражданку 1975 года рождения, но она ударила одного из визитёров, «причинив ему физическую боль».

Суд назначил даме 2 года 9 месяцев заключения. Отбывать их она будет в колонии строгого режима.