Москва, , 09:05 — REGNUM О героических действиях старшего ординатора терапевтического отделения, капитана медицинской службы Константина Вшивкова во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 6 апреля в Минобороны РФ.

Старший ординатор терапевтического отделения, капитан медицинской службы Константин Вшивков Минобороны РФ

Отмечается, что колонна батальонно-тактической группы российских войск форсировала реку через мост и в это время украинские нацисты попытались отрезать уже переправленные российские подразделения, нанеся артиллерийский удар по переправе.

Также указывается, что после того, как снаряд киевских боевиков попал в один из движущихся по мосту автомобилей, перевозившего раненых, указанная автомашина упала в реку недалеко от берега

«Капитан медицинской службы Константин Вшивков, понимая, что находящиеся в нем люди получили повреждения и не в состоянии самостоятельно выбраться, следуя своему долгу, рискуя жизнью, находясь под плотным огнем противника, бросился в ледяную воду и вытащил из автомобиля трех военнослужащих с многочисленными переломами и осколочными ранениями», — говорится в сообщении.

При этом добавляется, что затем капитан вытащил всех трех военных на берег, где оказал им неотложную медицинскую помощь, а после направил эвакуационным транспортом в полевой госпиталь.

«Благодаря стойкости и профессионализму Константина Вшивкова удалось минимизировать потери личного состава сохранить жизни троим военнослужащим», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях командира инженерно-штурмового взвода, лейтенанта Петра Федоткина в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины