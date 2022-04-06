Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Нынешний президент США Джозеф Байден допустил главную ошибку, которая привела к нынешней ситуации на Украине. Об этом в статье для издания The American Conservative заявил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, благодаря непрерывному распространению западными изданиями неблагоприятных образов руководства России и её Вооруженных сил, складывается ощущение, что Байден использует любые легенды, которые хотя бы немного подходят его риторике.

«Однако сокрытие истинных истоков этого трагического конфликта — расширения НАТО на восток с включением Украины — не может изменить стратегическую реальность», — подчёркивает эксперт.

По словам Макгрегора, «правящий класс Вашингтона уже давно неправильно оценивает стратегическую реальность».

«Стремление продвинуть НАТО через Украину к западной границе России вполне может быть худшей ошибкой в американской внешней политике со времен окончания Второй мировой войны, но Вашингтон ничему не учится и ничего не помнит», — отмечает эксперт.

Он указывает на то, что Байден и однопартийное руководство в Вашингтоне своими же действиями усиливают роль России, Китая, Индии, Японии, Средней и Юго-Восточной Азии в евразийском пространстве.

Бывший советник главы Белого дома считает, что президенту Байдену было бы разумно последовать примеру премьер-министра Германии Олафа Шольца и «работать над прекращением опасного конфликта в Украине».

«Тем не менее, в неопределенном будущем использование военной мощи США в Восточном полушарии теперь будет сопряжено с потенциальной войной с более чем одной первоклассной державой в более чем одном регионе мира одновременно. Отличная работа, господин президент», — заключил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская газета Global Times указала, что США нарушили обещания о нерасширении НАТО на восток, которые были даны России по окончании Холодной войны, при этом извиняться не стали. По мнению автора материала, Вашингтон вместе с союзниками отнеслись к развалу СССР и распаду социалистического блока как к своей победе и началу нового миропорядка, при котором они будут доминировать. Попытки НАТО и ЕС посягнуть на сферы российского влияния способствовали возникновению конфликтной ситуации между Россией и странами Запада. Отказавшись идти на компромисс, США и их союзники запустили «цепную реакцию событий, ведущих к сегодняшнему дню».

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