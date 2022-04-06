Москва, 6 апреля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Москве в условиях ограниченных зарубежных поставок группа «Полипластик» начала производство труб из термостойкого полиэтилена PE-RT, сообщается на портале мэра столицы.

vedatzorluer Пластиковые трубы

Пластиковые трубы будут выполнены из российского сырья и могут использоваться для создания систем теплых полов и радиаторного отопления. Сырье для изготовления труб — полимерные гранулы — заводу поставляют отечественные производители.

Доля импортного сырья при выпуске многослойных труб не превышает 2%. Ежегодно планируется выпускать порядка 15 миллионов метров изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, в резидент о ОЭЗ «Технополис «Москва» внедрил в производство новую линейку источников электропитания военного и космического назначения.

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