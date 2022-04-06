Париж, 6 апреля 2022, 09:01 — REGNUM Елисейский дворец назвал «неприемлемыми» слова премьер-министра Польши в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Le Parisien.
Елисейский дворец называет «неприемлемыми» высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который критикует Эммануэля Макрона за переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
«Моравецкий союзник мадам Ле Пен», — заявили также в Елисейском дворце.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции в течение «доброго часа» общался с президентом Украины по телефону.
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