Донецк, , 08:59 — REGNUM Более 400 домов пострадали в результате обстрелов в городе Ясиноватая за последний месяц. Об этом 6 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, свыше 400 частных и многоквартирных домов в городе Ясиноватая подверглись разрушениям в результате обстрелов. Также под атаками оказывались социальные объекты, в том числе школы и детсады. На улице Кармелюка получила повреждение газовая труба.

В штабе уточнили, что несмотря на все сложности власти города своевременно проводят ремонт и пытаются вернуть все объекты в рабочее состояние.